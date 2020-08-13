TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Свердловскую станцию переливания крови оштрафовали за картельный сговор

13 августа 2020, 20:49
Областная станция переливания крови и ее главврач привлечены к административной ответственности за картельный сговор, сообщает «Уральский меридиан».

По словам главы УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, станцию оштрафовали на 2,4 миллиона рублей, а главврача на 15 тысяч рублей.

Факт картельного сговора был выявлен между станцией и ООО «Альфа Фарм». Учреждения заключили устное соглашение, согласно которому станция переливания крови продавала иммуноглобулин против клещевого энцефалита только «Альфа Фарм». Помимо этого, фирме была предоставлена скидка в 30%. Также всех, кто обращался за препаратом, направляли в «Альфа Фарм». Поэтому фирма не имела конкурентов и заключала контракты по максимальной цене.

Материалы по теме
ФАС раскрыла картельный сговор на рынке гречневой крупыСвердловское УФАС возбудило дело о картельном сговоре фирм депутата Серебренникова
#Штраф#Суд#Станция переливания#Станция#Кровь#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14