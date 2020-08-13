Тагильский дворец культуры запустил проект об истории улиц

Как рассказала TagilCity.ru заведующая отделом по основной деятельности Яна Жигулина, пока планируется выпустить только три ролика.
Это рубрика, которую мы планировали ко Дню города. Проходил фестиваль большой и там планировалось выпустить несколько рубрик. Одна из них «Улицы Тагила». Мы ее планировали выпустить чуть раньше, но поскольку требовался видеомонтаж, много всего было, в том числе и онлайн… Поэтому мы ее чуть позже запустили, рассказала TagilCity.ru Яна Жигулина.
Она отметила, что инициатором создания видеороликов стала Лилия Шатохина. Выбор пал на три улицы, так как каждый человек должен знать о месте, где он родился, живет и работает.
Она (Лилия Шатохина — прим. ред.) взяла три улицы — Фрунзе, потому что она там работает, живет она на Космонавтов и последняя улица, где она родилась — это проспект Дзержинского,рассказывает Яна Жигулина.
Она добавила, что возможно серия роликов будет продолжена.