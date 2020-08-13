«Цепь солидарности» и избиения в РУВД: в Белоруссии четыре дня не утихают протесты

По данным «Известий», несколько человек, утверждающих, что они бывшие силовики, запустили флешмоб в соцсетях в поддержку протестующих в республике. Они размещают видео, на которых выбрасывают свою форму в знак протеста в отношении применяющих силу к протестующим силовиков.