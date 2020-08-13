В Свердловской области число заболевших COVID-19 достигло почти 23 тысячи человек

В России за сутки с 12 по 13 июля подтверждено 5057 случаев заболевания инфекцией, а всего за время пандемии было выявлено 907 758 случаев. Количество выздоровевших увеличилось на 6098 человек, составив 716 396 пациентов. также подтверждено 124 летальных случая. Всего от коронавируса скончались 15 384 человека.