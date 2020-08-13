В Свердловской области число заболевших COVID-19 достигло почти 23 тысячи человек

Количество выздоровевших увеличилось на 78 человек и составляет 18 803 пациента.
Также подтверждено семь летальных случаев. В общей сложности от инфекции скончались 358 человек.
Отмечается, что 95 госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов средней тяжести составляет 341 человек.
В России за сутки с 12 по 13 июля подтверждено 5057 случаев заболевания инфекцией, а всего за время пандемии было выявлено 907 758 случаев. Количество выздоровевших увеличилось на 6098 человек, составив 716 396 пациентов. также подтверждено 124 летальных случая. Всего от коронавируса скончались 15 384 человека.