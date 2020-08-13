«Водоканал-НТ» заплатит за модернизацию насосной станции 12,9 миллиона рублей

Согласно смете, исполнитель должен выполнить:
Начальная стоимости контракта составляет 12,9 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 27 августа.
Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2020 года. Отсчет начинается со дня заключения договора.
Ранее ООО «Водоканал-НТ» проводил конкурс по реконструкции рыбозащитных устройств на водозаборе Верхне-Выйского гидроузла. Стоимость работ составила более восьми миллионов рублей. Срок окончания работ — 30 ноября. Подрядчик должен провести водолазное обследование подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях, очистить металлические конструкции от обрастания, уложить трубопроводы, огрунтовать и покрасить металлические поверхности.