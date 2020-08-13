«Водоканал-НТ» заплатит за модернизацию насосной станции 12,9 миллиона рублей

Ранее ООО «Водоканал-НТ» проводил конкурс по реконструкции рыбозащитных устройств на водозаборе Верхне-Выйского гидроузла. Стоимость работ составила более восьми миллионов рублей. Срок окончания работ — 30 ноября. Подрядчик должен провести водолазное обследование подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях, очистить металлические конструкции от обрастания, уложить трубопроводы, огрунтовать и покрасить металлические поверхности.