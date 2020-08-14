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Народные ремесленники Свердловской области получат гранты на 2,7 миллиона рублей

14 августа 2020, 13:12
Министерство инвестиций и развития Свердловской области на конкурсной основе выделило 2,7 млн рублей ремесленникам области, сообщает департамент информполитики региона.

Денежные средства будут распределены между представителями таких отраслей как производство колоколов, гончарный промысел, керамика и производство изделий из камня.

Министерство проводит подобный конкурс уже второй год. Полученные средства помогают компенсировать изготовителям часть затраченных средств. Это поможет сохранить производство уникальных для культуры Свердловской области продуктов,сообщила исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Вопрос сохранения традиций и культуры держит на особом контроле губернатор Евгений Куйвашев.

Нижний Тагил также фигурирует среди получивших субсидии на развитие культурной отрасли.

Недавно в Нижний Тагил приехали режиссеры театра из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того Молодежный театр Нижнего Тагила получил грант на один миллион рублей.

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