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В Екатеринбурге охранники ТЦ жестко задержали посетителей без масок

14 августа 2020, 09:24
Днем 13 августа в Екатеринбурге произошла потасовка между посетителями торгового центра «Фан Фан» с охранниками. Об этом рассказала участница конфликта Вера Трапезникова на своей странице в Instagram.

По словам девушки, она хотела зайти в ТЦ без маски, но на входе ее толкнул представитель службы безопасности. После этого она вызвала полицию и связалась с мужем.

Они мне втюхивали маску за 20 рублей, а я хотела купить ее в аптеке,рассказала Вера.

На своей странице в соцсети девушка разместила видео, на котором видно, что два охранника удерживают мужа Веры. Она попросила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обратить внимание на произошедшее.

Позднее девушка в еще одном видео сообщила, что их с мужем задержали за оскорбление охранника. Также она рассказала, что ее мужа удерживали наручниками на лавочке возле торгового центра. Мужчина планирует снять побои, а затем обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

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#Торговый центр#Екатеринбург#Самоизоляция#Новости УрФО#Происшествия
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