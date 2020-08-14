В Екатеринбурге охранники ТЦ жестко задержали посетителей без масок

Позднее девушка в еще одном видео сообщила, что их с мужем задержали за оскорбление охранника. Также она рассказала, что ее мужа удерживали наручниками на лавочке возле торгового центра. Мужчина планирует снять побои, а затем обратиться в правоохранительные органы с заявлением.