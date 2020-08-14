В Екатеринбурге охранники ТЦ жестко задержали посетителей без масок

По словам девушки, она хотела зайти в ТЦ без маски, но на входе ее толкнул представитель службы безопасности. После этого она вызвала полицию и связалась с мужем.
Они мне втюхивали маску за 20 рублей, а я хотела купить ее в аптеке,рассказала Вера.
На своей странице в соцсети девушка разместила видео, на котором видно, что два охранника удерживают мужа Веры. Она попросила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обратить внимание на произошедшее.
Позднее девушка в еще одном видео сообщила, что их с мужем задержали за оскорбление охранника. Также она рассказала, что ее мужа удерживали наручниками на лавочке возле торгового центра. Мужчина планирует снять побои, а затем обратиться в правоохранительные органы с заявлением.