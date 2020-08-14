Власти рассказали, когда свердловчане смогут оформить Единую соцкарту

Карта станет ключом к различным видам услуг. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов. С помощью соцкарты жители региона смогут получать пособия, пенсии и другие выплаты, оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи и пользоваться скидками в магазинах.