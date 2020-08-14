Юрий Дудь снял фильм о Екатеринбурге с музыкальным критиком Михаилом Козыревым

Михаил Козырев является известным журналистом, музыкальным критиком, продюсером и актёром. В настоящее время Михаил трудится продюсером ночных эфиров телеканала «Дождь».
В ролике Юрий и Михаил прогуливаются по улицам Екатеринбурга. В ходе диалога коллеги посещали достопримечательности, говорили о политических взглядах, о жизни и творчестве Михаила, архитектуре и другие темы.
На крыше Ельцин-Центра Михаил рассказал, как относится к первому президенту Российской Федерации.
Я считаю, что всем что у меня есть я обязан Борису Николаевичу. Я бы за него жизнь отдал, говорит Михаил.
Кроме того, Михаил рассказал в чем видит смысл жизни.
Смысл жизни в том, чтобы быть в нужном месте в нужное время, поделился Михаил.
За 12 часов ролик уже близится к миллиону просмотров.
Ранее Юрий Дудь упоминал Нижний Тагил в своем ролике.