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Юрий Дудь снял фильм о Екатеринбурге с музыкальным критиком Михаилом Козыревым

14 августа 2020, 11:17
Юрий Дудь прилетел в Екатеринбург и провел интервью с музыкальным критиком Михаилом Козыревым. Ролик Юрий выложил на своём YouTube-канале.

Михаил Козырев является известным журналистом, музыкальным критиком, продюсером и актёром. В настоящее время Михаил трудится продюсером ночных эфиров телеканала «Дождь».

В ролике Юрий и Михаил прогуливаются по улицам Екатеринбурга. В ходе диалога коллеги посещали достопримечательности, говорили о политических взглядах, о жизни и творчестве Михаила, архитектуре и другие темы.

На крыше Ельцин-Центра Михаил рассказал, как относится к первому президенту Российской Федерации.

Я считаю, что всем что у меня есть я обязан Борису Николаевичу. Я бы за него жизнь отдал, говорит Михаил.

Кроме того, Михаил рассказал в чем видит смысл жизни.

Смысл жизни в том, чтобы быть в нужном месте в нужное время, поделился Михаил.

За 12 часов ролик уже близится к миллиону просмотров.

Ранее Юрий Дудь упоминал Нижний Тагил в своем ролике.

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