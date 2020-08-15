Обвал грунта и иски к МУПу. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей произошла авария с обвалом грунта. Сегодня с самого утра проводятся работы по ее устранению. На месте работают специалисты ООО «Водоканал-НТ», а также привлечен подрядчик. Проводится замена магистральной трассы канализации, а также установят новый колодец.