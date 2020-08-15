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Обвал грунта и иски к МУПу. Итоги дня в Нижнем Тагиле

15 августа 2020, 19:15
Рассказываем главные события 15 августа в Нижнем Тагиле.

Сегодня в Нижнем Тагиле было подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших жителей города за все время пандемии составило 1325 человек.

За сутки еще у 18 тагильчан был подтвержден COVID-19
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В Свердловской области за прошедшие сутки было подтверждено 158 новых случаев заражения инфекцией. А всего в регионе насчитывается 23 255 заболевших, из них 18 955 пациентов уже выздоровели. Кроме того, подтверждено пять новых летальных случаев. Всего пандемия унесла жизни 332 человек.

В Свердловской области 158 человек заразились коронавирусом за сутки
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Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей произошла авария с обвалом грунта. Сегодня с самого утра проводятся работы по ее устранению. На месте работают специалисты ООО «Водоканал-НТ», а также привлечен подрядчик. Проводится замена магистральной трассы канализации, а также установят новый колодец.

В Нижнем Тагиле устраняют аварию на водопроводе, из-за которой провалился грунт
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АО «НПК-Уралвагонзавод» обратилось в суд с иском к МУП «Волчанский ТЭК» из-за долга за тепловую энергию на сумму 11,9 миллиона рублей. Однако в настоящий момент сумма увеличилась до 18,7 миллионов рублей.

«Уралвагонзавод» судится с МУПом из-за долга в 18,7 млн рублей за тепловую энергию
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#Итоги#Нижний Тагил#Общество
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