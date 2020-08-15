В Нижнем Тагиле устраняют аварию на водопроводе, из-за которой провалился грунт

На месте аварии работают специалисты ООО «Водоканал-НТ». Также для устранения последствий привлекли подрядчика. Они меняют магистральную трассу канализации, там будет установлен новый колодец.
Материалы и техника завезены на место с утра. Сейчас работает экскаватор. Старый участок, который вышел из строя, будет выведен из работы, и проложена новая трасса. Эффективнее будет поменять, чем чинить старый участок, рассказал Ревенко.
По словам Александра Ревенко, специалисты планируют закончить работы в воскресенье.
Напомним, вчера на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей образовался провал на водопроводных сетях. Из-за этого было приостановлено движение трамваев. На месте произошел порыв трубы канализационного коллектора, из-за этого обрушился грунт.