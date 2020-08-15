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В Нижнем Тагиле устраняют аварию на водопроводе, из-за которой провалился грунт

15 августа 2020, 08:36
Фото: Администрация Нижнего Тагила
На Вагонке в Нижнем Тагиле идут работы по устранению коммунальной аварии, произошедшей вчера на перекрёстке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Об этом TagilCity.ru рассказал глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко.

На месте аварии работают специалисты ООО «Водоканал-НТ». Также для устранения последствий привлекли подрядчика. Они меняют магистральную трассу канализации, там будет установлен новый колодец.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Материалы и техника завезены на место с утра. Сейчас работает экскаватор. Старый участок, который вышел из строя, будет выведен из работы, и проложена новая трасса. Эффективнее будет поменять, чем чинить старый участок, рассказал Ревенко.

По словам Александра Ревенко, специалисты планируют закончить работы в воскресенье.

Напомним, вчера на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей образовался провал на водопроводных сетях. Из-за этого было приостановлено движение трамваев. На месте произошел порыв трубы канализационного коллектора, из-за этого обрушился грунт.

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#Ремонт#Коммунальная авария#Трамвай#Водопровод#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество#ДТП
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