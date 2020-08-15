В Верх-Нейвинском заменят часть водопровода для улучшения качества воды

Напомню, котельная в Верх-Нейвинском по заказу муниципалитета строилась с учетом перехода на закрытую схему ГВС. Но здесь по-прежнему продолжает функционировать открытая схема горячего водоснабжения. Она предполагает глубокую водоочистку, но в проекте ее не предусмотрели, пояснил Боликов.