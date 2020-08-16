Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов президента в Белоруссии

На митинг приехал президент Белоруссии, который заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. По мнению Лукашенко, еще одни выборы станут губительными для страны.
Загубите первого президента — это будет начало вашего конца, сказал он.
Кроме того, Лукашенко поблагодарил собравшихся, сказав, что «стоит перед ними на коленях впервые в жизни».
Сегодня же у стелы «Минск — город-герой» несколько тысяч человек собрались, чтобы выразить протест против состоявшихся выборов главы государства.
Напомним, что в Белоруссии более семи дней идут массовые акции протеста. Люди не согласны с итогами выборов президента, в которых победил Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80% голосов.