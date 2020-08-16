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Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов президента в Белоруссии

16 августа 2020, 18:55
Сегодня в Минске прошла акция в поддержку избранного президента Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

На митинг приехал президент Белоруссии, который заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. По мнению Лукашенко, еще одни выборы станут губительными для страны.

Загубите первого президента — это будет начало вашего конца, сказал он.

Кроме того, Лукашенко поблагодарил собравшихся, сказав, что «стоит перед ними на коленях впервые в жизни».

Сегодня же у стелы «Минск — город-герой» несколько тысяч человек собрались, чтобы выразить протест против состоявшихся выборов главы государства.

Напомним, что в Белоруссии более семи дней идут массовые акции протеста. Люди не согласны с итогами выборов президента, в которых победил Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80% голосов.

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