Отложенное банкротство и ремонт водопровода. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Синоптики обещают тагильчанам, что предстоящая неделя будет дождливой. Сегодня погодные условия уже сказались на проведении ремонта канализационного коллектора на перекрёстке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Он будет продолжен в понедельник.