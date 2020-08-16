Отложенное банкротство и ремонт водопровода. Итоги дня в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле продолжают выявлять случаи заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 17 новых случаев.
По Свердловской области заболеваемость продолжает снижаться, сегодня оперативной штаб сообщил о 150 инфицированных в регионе за сутки. Общее число заболевших достигло 23,4 тысячи человек.
Синоптики обещают тагильчанам, что предстоящая неделя будет дождливой. Сегодня погодные условия уже сказались на проведении ремонта канализационного коллектора на перекрёстке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Он будет продолжен в понедельник.
Арбитражный суд Свердловской области 6 августа вынес решение о прожлении конкурсного производства в отношении МУП «НТТС» до 27 января 2021 года. Процедура банкротства предприятия идет с августа 2018 года.