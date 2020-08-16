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Отложенное банкротство и ремонт водопровода. Итоги дня в Нижнем Тагиле

16 августа 2020, 18:51
Рассказываем о главных событиях 16 августа в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле продолжают выявлять случаи заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 17 новых случаев.

В Нижнем Тагиле подтверждено 17 новых случаев заболевания коронавирусом
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По Свердловской области заболеваемость продолжает снижаться, сегодня оперативной штаб сообщил о 150 инфицированных в регионе за сутки. Общее число заболевших достигло 23,4 тысячи человек.

В Свердловской области за сутки еще у 150 человек подтвержден коронавирус
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Синоптики обещают тагильчанам, что предстоящая неделя будет дождливой. Сегодня погодные условия уже сказались на проведении ремонта канализационного коллектора на перекрёстке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей. Он будет продолжен в понедельник.

В Нижнем Тагиле ремонтные работы на водопроводе на Вагонке продлили до понедельника
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Арбитражный суд Свердловской области 6 августа вынес решение о прожлении конкурсного производства в отношении МУП «НТТС» до 27 января 2021 года. Процедура банкротства предприятия идет с августа 2018 года.

В Нижнем Тагиле банкротство МУП «НТТС» продлили до следующего года
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#Итоги#Нижний Тагил#Общество
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