В Свердловской области за сутки еще у 150 человек подтвержден коронавирус

Наибольшее число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 50 человек.
Общее число зараженных в регионе составляет 23 405 человек.
Отмечается, что 91 человек находится в тяжелом состоянии, из них 84 находятся в реанимации, в том числе 48 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 198 человек.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 76 человек, а всего вылечившихся насчитывается 19 031 человек.
Также подтверждено два летальных случая, а всего от инфекции скончались 369 человек.
В России за сутки было подтверждено 4969 случаев заражения коронавирусной инфекцией. А всего подтвержденных случаев за время пандемии насчитывается 922 853 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки выросло на 3557 человек и в общей сложности составляет 732 968 человек. Кроме того, зарегистрировано 68 летальных случаев. Всего за время пандемии от инфекции скончались 16 685 россиян.