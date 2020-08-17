Екатеринбург вошел в пятерку городов-лидеров России по оплате труда учителям

Самая высокая оплата труда у учителей Москвы. В среднем они зарабатывают 51,6 тысяч рублей. На второе место вышли преподаватели Санкт-Петербурга. Их средний заработок составляет 35,1 тысячу рублей.
По итогам второго квартала 2020 года, зарплата учителей в России в среднем составила около 31 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты оказались в Воронеже — в среднем 21,7 тысяч рублей, Новосибирске — 21,1 тысячу рублей, а также Волгограде — 20,6 тысяч рублей.
Кроме того, ежеквартальные исследования показывают, что сфера образования является одной из самых низкооплачиваемых.