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Екатеринбург вошел в пятерку городов-лидеров России по оплате труда учителям

17 августа 2020, 11:18
Учителя Екатеринбурга, средняя оплата труда которых составляет 29,8 тысяч рублей, вошли в топ городов России по уровню зарплат, согласно данным проведенного исследования, сообщает пресс-служба «Авито».

Самая высокая оплата труда у учителей Москвы. В среднем они зарабатывают 51,6 тысяч рублей. На второе место вышли преподаватели Санкт-Петербурга. Их средний заработок составляет 35,1 тысячу рублей.

По итогам второго квартала 2020 года, зарплата учителей в России в среднем составила около 31 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты оказались в Воронеже — в среднем 21,7 тысяч рублей, Новосибирске — 21,1 тысячу рублей, а также Волгограде — 20,6 тысяч рублей.

Кроме того, ежеквартальные исследования показывают, что сфера образования является одной из самых низкооплачиваемых.

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