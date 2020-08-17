Награждение победителей премии «Медиа-менеджер России» состоится 27 августа

Как заявляет гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков, ставший лауреатом премии в 2019 году, уже в ближайшее время все мы увидим совсем другое, отличное от традиционного СМИ, медиапространство. На данный момент, по его мнению, уже появляются совершенно новые каналы коммуникации. В связи с этим премия “Медиа-менеджер России” приобретает особую ценность, так как ежегодно оргкомитет находит все новые и новые имена талантливых специалистов. А победителями назначаются не только узнаваемые всеми люди, но и креативные, но пока что малоизвестные личности, которые создают проекты “завтрашнего дня”.