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Топ влиятельных, недостроенный центр и протекшая крыша. Итоги дня в Нижнем Тагиле

17 августа 2020, 21:28
Рассказываем о главных событиях 17 августа в Нижнем Тагиле.

Сегодня TagilCity.ru опубликовало рейтинг влиятельных персон Нижнего Тагила. В этом году кто-то укрепил позиции, а кто-то, наоборот, неожиданно «вылетел» из первой десятки. Не обошлось и без новичков, а также неожиданных перестановок.

TagilCity опубликовало топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
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В посёлке Новоасбест Горноуральского ГО качество воды в реках Вилюй и Ряжик не контролируется пррфильными ведомствами. Об этом стало известно в ходе журналистского расследования TagilCity.ru.

Профильные ведомства не контролируют качество воды в реках Вилюй и Ряжик
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В 2016 году ООО «Тагилэкстрим» получил в районе улицы Пихтовая, 10 участок под строительство детского досугового центра. Однако по сей день ничего так и не было выстроено. В связи с этим администрация Нижнего Тагила обратилась с иском в суд о признании права собственности отсутствующим. 10 августа он был удовлетворён

«Тагилэкстрим» за три года так и не построил досуговый центр на Вагонке
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В минувшую субботу в Драматическом театре Нижнего Тагила прошла очередная театральная лаборатория. Зрителям предлагалось оценить три спектакля. Какая из постановок останется в репертуаре, пока неизвестно.

Ножницы. Изобилие. Молоко. Такого безбашенного абсурда тагильская Драма ещё не видела
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Еще одно решение суда было вынесено в отношении управляющей компании. На этот раз с иском обратилась одна из жительниц дома на проспекте Вагоностроителей. Женщина отсудила у компании более 100 тысяч рублей за протекшую крышу.

Тагильчанка отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей за протекшую крышу
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В Нижнем Тагиле продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом. Так, за сутки с 16 по 17 августа было подтверждено 13 новых случаев. Общее число заболевших в городе с начала пандемии у составляет 1255 человек.

В Нижнем Тагиле за сутки коронавирус подтвержден еще у 13 жителей города
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