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В Екатеринбурге эвакуировали и оцепили торговый центр «Комсомолл»

17 августа 2020, 12:33
В Екатеринбурге были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра «Комсомолл». По словам очевидцев, территория здания была оцеплена, сообщает E1.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области ситуацию обещали прокомментировать позднее.

12 августа в Свердловской области неизвестные сообщали о минировании семи зданий судов, нескольких районных больниц, а также администраций.

Кроме того, издание «Город55» сообщает, что в в Омске появилась информация об эвакуации в двух зданиях. По словам очевидцев, инцидент произошел на 24-й Северной, 206 и 21-й Амурской, 1б. Кроме того, сообщается, что полиция уже уехала с места происшествия. Также омичи сообщали, что прошла эвакуация в супермаркете в районе улицы Челюскинцев.

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#Торговый центр#Екатеринбург#Минирование#Эвакуация#Новости УрФО#Происшествия
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