В Нижнем Тагиле продлили устранение аварии на Вагонке до конца недели

Ведутся работы по устранению аварии на пересечении улиц Вагоностроителей и Зари. Выяснилось, что старая канализационная труба, диаметром 0,6 метра, полностью пришла в негодность. Её планирую заменить на пластиковую. Работы осложняются глубиной залегания проложенных коммуникаций. Труба находится почти в пяти метрах под землей.
Работы сопряжены с определенными сложностями. Потребовалось отключать электричество у одного из ближайших домов, так как сточными водами затопило подвал, рассказал глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко.
Мы полностью остановили движение трамваев до полного устранения неисправности. Для обеспечения потока пассажиров было принято решение увеличить количество автобусных рейсов. В происшествии никто не виноват — труба просто износилась со временем. Но проблема крайне серьёзная, поделился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Работники «Водоканала-НТ» должны заменить трубу к вечеру 18 августа. Затем начнутся работы по укреплению почвы. К четвергу 20 августа работы планируется полностью завершить.
Авария случилась в Нижнем Тагиле 14 августа. В результате обвала грунта приостановлено движение ряда трамвайных маршрутов.