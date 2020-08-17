В России предложили ввести для родителей оплачиваемый выходной 1 сентября

В начале августе был проведён опрос среди более полутора тысяч родителей из 75 регионов страны. Более половины участников ответили, что поведут детей на первый урок в школе. Многим респондентам для этого придётся брать либо отгул, либо отпуск за свой счёт, а некоторые хотят просто договориться и начать работу позднее графика.