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Безопасность в школах и ошибочная статистика. Итоги дня в Нижнем Тагиле

18 августа 2020, 21:17
Рассказываем о главных событиях 18 августа в Нижнем Тагиле.

Сегодня в школе № 95 прошло совещание, на котором обсуждали, каким образом будет организован учебный процесс в школах в период пандемии коронавируса. В образовательных учреждениях на переменах будут разделены потоки учащихся, организуют режим санитарной обработки, а в классах будут работать рециркуляторы.

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На этом же совещании главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин заявил, что ситуация с коронавирусом не до конца контролируется. По его словам, также существуют расхождения в статистике — официальная цифра не совпадает с реальным количеством больных. Кроме того, он подтвердил вспышки коронавируса на УВЗ и ЕВРАЗ НТМК.

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Помимо коронавируса жителям Нижнего Тагила грозит пневмония и ОРВИ. Так, по словам Бармина, за прошедшую неделю показатель по заболеваемости ОРВИ составил 232 человека на 100 тысяч населения, что на 2% больше, чем на предыдущей неделе. Что касается пневмонии, то её показатели составляют 39 человек на 100 тысяч. Это выше среднего многолетнего уровня в пять раз.

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