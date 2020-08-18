"Единая Россия" намерена сделать лекарства доступнее

«Первый вопрос, который держим на контроле, - это регулирование цен на лекарства и недопустимость повышения стоимости препаратов в период пандемии. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, все аптечные сети не прекращали свою работу, не было допущено никаких перебоев с лекарственным обеспечением граждан. Второе - контроль качества продаваемых лекарств. И третье - это вопрос лекарственного обеспечения больных редкими (орфанными) заболеваниями, прежде всего семей с детьми, больными спинальной мышечной атрофией (СМА)», - сказал региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» в Свердловской области Александр Серебренников.