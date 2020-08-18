Главный санврач Нижнего Тагила: «30% дезинфицирующих средств бесполезны»

По его словам, 80% средств являются фальсификатом. Он объяснил, что каждая взятая на анализ проба средства на содержание активного вещества не соответствует требованиям. В некоторых средствах концентрация завышена, в некоторых завышена. Таким образом за четыре месяца пандемии коронавируса 30% отобранных проб не соответствуют требованиям.
Младший технический персонал работает, моет, а эффекта от этого нет. И такая практика показывает, когда низкое содержание активного вещества в дезрастворе, и берутся смывы, мы там находим все, что не смыто, рассказывает Юрий Бармин.
Ранее Юрий Бармин также сообщил, что в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость ОРВИ, пневмонией.