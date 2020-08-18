Кто сжигает больше килокалорий за час работы: преподаватель йоги, слесарь, дирижер?

Датчиками реагирования на движения обладают все наши камеры внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Они могут зафиксировать малейшее движение, которое происходит в поле их видимости и практически моментально хозяин получает об этом уведомление на смартфон. Таким образом можно отследить проникновение в дом, появление незваного гостя на приусадебном участке или на стоянке автомобиля. И даже посчитать количество взмахов дирижера большого оркестра,отметила Елена Салогубова, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала «Ростелекома».