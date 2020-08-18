В Нижнем Тагиле семейная пара отправится в колонию за мошенничество с квартирами

Строительство дома на улице Удовенко началось в 2006 году. В 2009 году стройку приостановили из-за отсутствия финансирования. В 2013 году у объекта появился новый застройщик. Им стало ООО «Ист-сервис». С компанией заключили договоры пайщики «Фотеево». Однако руководители компании подготовили новый эскизный проект жилого дома, который отличался от первоначальной документации. По новым документам, в доме увеличилось число квартир, но уменьшилась их площадь. В августе 2017 новостройку ввели в эксплуатацию. При этом у ранее проданных квартир изменилась этажность, площадь, некоторые жилые помещения оказались раздроблены.