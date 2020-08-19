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На уральского депутата завели уголовное дело за избиение жителя Крыма

19 августа 2020, 18:19
В отношении депутата думы Первоуральска Назара Галата было возбуждено уголовное дело после того, как он избил жителя Крыма во время отдыха, сообщает Ура.ру со ссылкой на СК РФ по Республике Крым.

На данный момент в отношении первоуральца ведется следствие.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

На данный момент Галата находится под подпиской о невыезде.

По данным следователей, инцидент произошел 11 июля. Галата вступил в конфликт с жителем города Саки. В результате ссора переросла в драку, в ходе которой 66-летний мужчина получил удар в голову или ударился при падении. В результате у него диагностирован перелом свода черепа и закрытая черепно-мозговая травма. Несколько дней пострадавший провел в коме.

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#Уголовное дело#Первоуральск#Депутат#Крым#Общество
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