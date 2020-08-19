На уральского депутата завели уголовное дело за избиение жителя Крыма

По данным следователей, инцидент произошел 11 июля. Галата вступил в конфликт с жителем города Саки. В результате ссора переросла в драку, в ходе которой 66-летний мужчина получил удар в голову или ударился при падении. В результате у него диагностирован перелом свода черепа и закрытая черепно-мозговая травма. Несколько дней пострадавший провел в коме.