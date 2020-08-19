Онлайн-конференция «Управление бизнесом» даёт возможности для развития вашего дела

Мощный концентрат практических знаний от федеральных экспертов для всех, кто ищет возможности для развития бизнеса, управляет командой или запускает стартап - 27 и 28 августа.