Шипулин рассказал о деле против экс-директора своего фонда

Действующий директор фонда Ксения Шакирова рассказала, что возбужденное уголовное дело касается событий 2018 года. Виктория Щелкова, которую обвиняют в мошенничестве, являясь директором фонда, заявила об увольнении. Но потом передумала. В это время фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда фонд собрал больше денег, чем требовалось, но Шипулин потрать все на реабилитацию детей. По словам, Шакировой Щелкова этого не сделала. После проведения аудита выяснилось, что директор на протяжении нескольких лет расходовала средства фонда не по назначению. Шипулин попросил вернуть средства, но Щелкова отказалась это сделать, тогда депутат обратился в правоохранительные органы.