В Нижнем Тагиле три дня подряд была превышена концентрация формальдегида в воздухе

Формальдегид, как правило, применяется при изготовлении пластмасс. Его воздействие может привести к отеку гортани, бронхиту, пневмонии, раку кожи, онкологическим заболеваниям дыхательной системы, ЖКТ и простаты, а также провоцирует мутации органов плода в утробе матери. Кроме того, вещество влияет на нервную систему.