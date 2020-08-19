TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле три дня подряд была превышена концентрация формальдегида в воздухе

19 августа 2020, 08:47
Фото: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле с 12 по 14 августа в воздухе было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида.

Согласно данным ФБГУ «Уральское УГМС», с 12 августа 13.00 по 13 августа 13.00 отмечался повышенный уровень загрязнения. Он составил два ПДК.

С 13 августа 13.00 по 14 августа 07.00 концентрация немного уменьшилась и составила 1,6 ПДК.

Напомним, ранее TagilCity.ru составило рейтинг самых опасных веществ, которые выбрасываются в воздух Нижнего Тагила. В 2019 году количество выбросов формальдегида составило четыре тонны. При этом разовая его ПДК составляет 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.

Одними из источников выбросов являются «Уралхимпласт», который выбросил за 2019 год 3,6 тонны, а также ЕВРАЗ-НТМК — 396 килограммов.

Формальдегид, как правило, применяется при изготовлении пластмасс. Его воздействие может привести к отеку гортани, бронхиту, пневмонии, раку кожи, онкологическим заболеваниям дыхательной системы, ЖКТ и простаты, а также провоцирует мутации органов плода в утробе матери. Кроме того, вещество влияет на нервную систему.

Топ самых ядовитых веществ с предприятий Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле семь дней в воздухе фиксируется превышение концентрации формальдегидаВ Нижнем Тагиле снова три дня была превышена концентрация формальдегида в воздухеСтало известно сколько дней в Нижнем Тагиле превышена концентрация формальдегида
#Качество воздуха#Выбросы#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14