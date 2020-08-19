TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле вандалы испортили скульптуру мастерок на Аллее строителей

19 августа 2020, 12:09
Фото: личная страница Татьяны Муковоз во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле на недавно созданной Аллее строителей на Вагонке неизвестные сломали скульптуру мастерок. Об этом TagilCity.ru сообщил представитель СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

Я в шоке! У нас есть такой же проект в Екатеринбурге и два года мастерок стоит, и с ним ничего не происходит,рассказал TagilCity.ru Денис Снетков.

Он объяснил, что на данный момент уже было подано заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сегодня прибудут на место для осмотра местности, поиска отпечатков пальцев и изучения записей камер видеонаблюдения.

Мы надеемся, что они поймают преступника, за счет которого мы и восстановим мастерок. Если нет, значит будем восстанавливать самостоятельно, рассказал Денис.

Если вам что-то известно о причастных к инциденту, напишите в нашу редакцию на электронную pressa@tagilcity.ru. Мы гарантируем анонимность.

Напомним, Аллея строителей была открыта 31 июля. В преддверии профессионального праздника там было высажено 64 насаждения. Кроме того, на аллее был установлен мастерок в качестве символа благодарности. Среди посадок есть дерево имени постоянных читателей TagilCity.ru.

«Стройте жизнь!» В Нижнем Тагиле высадили деревья на Аллее строителей
Узнать подробнее

#Строителей#Аллея#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14