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Вандалы и дрифт. Итоги дня в Нижнем Тагиле

19 августа 2020, 20:31
Рассказываем о главных событиях 19 августа в Нижнем Тагиле.

На протяжении трех дней в Нижнем Тагиле фиксируют превышение допустимой концентрации формальдегида. С 12 по 13 августа уровень загрязнения составил два ПДК, 14 августа – 1,6 ПДК.

В Нижнем Тагиле три дня подряд была превышена концентрация формальдегида в воздухе
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На перекресте улицы Зари и проспекта Вагоностроителей продолжаются ремонтные работы после провала грунта на трамвайных путях. Ремонт коллектора обойдется в 2,3 миллиона рублей. Работы по замене труб должны произвести до 29 августа.

В Нижнем Тагиле ремонт коллектора на улице Зари обойдется в 2,3 миллиона рублей
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Сегодня вандалы повредили скульптуру мастерок на Аллее строителей. Представители «Уральского объединения строителей» обратились с заявлением в полицию в надежде найти виновных и восстановить скульптуру за их счет.

В Нижнем Тагиле вандалы испортили скульптуру мастерок на Аллее строителей
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В этом году Нижний Тагил вновь примет чемпионат Свердловской области по дрифту. Зрителей ожидает DRIFT-такси, развлекательная программа, выставка уникальных автомобилей, а также розыгрыш призов и мобильная кухня. Мероприятие пройдет на территории ГК «Аист».

В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Свердловской области по дрифту
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Синоптики обещают тагильчанам похолодание в ближайшие дни, которое будет сопровождаться ливнями. На 20 августа по Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки вновь были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. На этот раз заболевание подтвердилось у четырех человек.

Еще четыре новых случая заболевания коронавирусом подтверждено в Нижнем Тагиле
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#Итоги#Нижний Тагил#Общество
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