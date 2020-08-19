Вандалы и дрифт. Итоги дня в Нижнем Тагиле

На протяжении трех дней в Нижнем Тагиле фиксируют превышение допустимой концентрации формальдегида. С 12 по 13 августа уровень загрязнения составил два ПДК, 14 августа – 1,6 ПДК.
На перекресте улицы Зари и проспекта Вагоностроителей продолжаются ремонтные работы после провала грунта на трамвайных путях. Ремонт коллектора обойдется в 2,3 миллиона рублей. Работы по замене труб должны произвести до 29 августа.
Сегодня вандалы повредили скульптуру мастерок на Аллее строителей. Представители «Уральского объединения строителей» обратились с заявлением в полицию в надежде найти виновных и восстановить скульптуру за их счет.
В этом году Нижний Тагил вновь примет чемпионат Свердловской области по дрифту. Зрителей ожидает DRIFT-такси, развлекательная программа, выставка уникальных автомобилей, а также розыгрыш призов и мобильная кухня. Мероприятие пройдет на территории ГК «Аист».
Синоптики обещают тагильчанам похолодание в ближайшие дни, которое будет сопровождаться ливнями. На 20 августа по Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.
В Нижнем Тагиле за минувшие сутки вновь были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. На этот раз заболевание подтвердилось у четырех человек.