Житель Нижнего Тагила добрался до Крыма на инвалидной коляске с электроприводом

Тагильчанин проехал три тысячи километров на самодельном кресле с электроприводом. Путешествие заняло почти два месяца.
Искупаться пока не успел. Полюбовался, проехался по набережным, но в море не окунулся. Тут нет нигде спусков и очень много людей на берегу. Пока не нашел оборудованный пляж, рассказал Москаленко.
По словам Сергея, он совсем не устал, а поехал бы в путешествие еще раз. Также тагильчанин отметил, что по пути часто останавливался у разных людей, которые были рады его видеть.
Эллектрокресло Сергей смастерил сам, и в дороге оно ни разу не сломалось. Он отметил, что приобрел много знакомых, многие следят за его путешествием онлайн.
Меня уже ждут в Саках. Много ребят узнали о моем путешествии, всем интересно. Даже на дорогах были случаи, когда останавливали и говорили, что следят за мной, говорит путешественник.