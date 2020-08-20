Эксперименты Минфина поставили нефтяной сектор под удар

Плюс к этому руководство нефтяных компаний указало в своем письме, что ввод этого налога является прямым нарушением вектора по созданию стабильности в налогообложении. Важно указать на то, что НДД был введен в качестве эксперимента в 2019 году. По правилам этого эксперимента налог должен был действовать для нефтедобывающих компаний в течение пяти лет, а затем аналитики начали бы изучать его эффективность. Однако уже сейчас Минфин планирует ввести этот налог на постоянную основу, причем задним числом. Ведомство ссылается на недофинансированность бюджета Федерации и субъектов, однако сейчас коронавирусный кризис сильно ударил именно по нефтяным компаниям. Кроме того, сделка ОПЕК+ также наложила ограничение на деятельность. Такие факторы в результате приведут к тому, что производственные программы будут сокращены, а инвестиции упадут на 2,5 триллиона рублей.