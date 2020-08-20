Эксперименты Минфина поставили нефтяной сектор под удар

Как пишет портал “Капитал нефть”, крупнейшие российские компании выступили против нового налога от Министерства финансов. Так, компании ЛУКОЙЛ, «Зарубежнефть», «Роснефть», «Татнефть», а также «Газпром нефть» обратились к президенту страны Владимиру Путину с прошением об отмене или временном переносе введения так называемого НДД - налога на дополнительный доход. Сейчас эти средства, по словам предприятий, необходимы для восстановления нефтяной отрасли от кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, а также от резкого обвала цен на сырье.
Плюс к этому руководство нефтяных компаний указало в своем письме, что ввод этого налога является прямым нарушением вектора по созданию стабильности в налогообложении. Важно указать на то, что НДД был введен в качестве эксперимента в 2019 году. По правилам этого эксперимента налог должен был действовать для нефтедобывающих компаний в течение пяти лет, а затем аналитики начали бы изучать его эффективность. Однако уже сейчас Минфин планирует ввести этот налог на постоянную основу, причем задним числом. Ведомство ссылается на недофинансированность бюджета Федерации и субъектов, однако сейчас коронавирусный кризис сильно ударил именно по нефтяным компаниям. Кроме того, сделка ОПЕК+ также наложила ограничение на деятельность. Такие факторы в результате приведут к тому, что производственные программы будут сокращены, а инвестиции упадут на 2,5 триллиона рублей.
Эти данные подтверждает и директор энергонаправления Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его словам, в нынешней ситуации падения цен на сырье осложнять ситуацию нефтедобывающих компаний налогами недопустимо. Такие действия могут привести к снижению налогового потенциала в будущем, ведь если программы по освоению месторождений закроются, то объемы добычи следом сократятся, что негативно скажется на отечественной экономике, которая сильно зависит от сырья.
По словам Громова, когда Минфин опять увидел проблему нехватки бюджетных средств, он по традиции решил взять недостающую сумму у нефтяных предприятий. Также Громов выразил уверенность, что и налог на добычу полезных ископаемых является тупиковым для отрасли. Его позицию разделяет и специалист из компании “БКС Премьер” Антон Покатович. Он уверен, что налоговые трудности могут испугать иностранных инвесторов, что приведет к сокращению денежного потока.
Уточним, что налог на дополнительный доход предполагает отчисление в казну 50% от денежного потока предприятий. Хотя ранее налог уплачивался с сырьевых объемов.
По мнению исполнительного директора „Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора“ и доцента кафедры международной коммерции РАНХиГС Тамары Сафоновой, именно налог на дополнительный доход позволяет инвесторам увидеть потенциал месторождения. НДД показывает фактическую эффективность локации, что помогает направлять денежные потоки в потенциально перспективные места, повышая этим коэффициент добычи нефти.
Благодаря НДД появились стимулирующие условия для открытия месторождений в Ямало-Ненецком и в Ненецком автономных округах, а также в Восточной Сибири. Без этого налога не было бы инвестиционного потока в эти места, так как еще в прошлом году компании не задумывались о добыче в этих месторождениях. Аналитики ожидают, что налог на дополнительный доход привнесет в казну еще порядка 180 миллиардов рублей.