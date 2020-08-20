Исчезнувшие олени и рабочие моменты. Итоги дня в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле началась подготовка проектов планировки и межевания территории в Черноисточинске для строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная». Проект будет представлен до 1 сентября 2021 года. После этого его необходимо будет защитить в правительстве Свердловской области для того, чтобы получить деньги в рамках федерального проекта «Чистая вода».
Для поселка Уралец до 15 августа 2021 года разработают проект системы холодного водоснабжения. Свои предложения могут внести физические и юридические лица.
До конца 2020 года в посёлке Горбуново отремонтируют улицу Проселочную, на состояние которой жаловались местные жители. Ремонтные работы пройду в рамках муниципального контракта, заключённого с МУП «Тагилдорстрой».
Печальным известием минувшего дня стала смерть трехкратного чемпиона Нижнего Тагила по шахматам Анатолия Ожгибцева.
18 августа глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин сообщил, что количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле превышает две тысячи человек. Цифра не сошлась с официальной статистикой, по которой в городе 1355 заболевших. Сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса TagilCity.ru рассказали о том, что обнародованная ошибочная статистика по числу заболевших в городе является «рабочим моментом». По мнению оперштаба, данная ситуация никак не сказалась на оказании медпомощи больным.
Сегодня в Нижнем Тагиле были установлены новые арт-объекты — олень и два олененка. Однако позднее фигуры пропали.
Поставили вчера, посмотрели, как будут смотреться. Сегодня поставили еще раз уже по-другому. У нас пока нет креплений пока. Сделаем и поставим обратно, пояснил TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.