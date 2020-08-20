На Урале общее число заболевших COVID-19 приблизилось к отметке в 24 тысячи

В России за сутки с 19 по 20 июня было выявлено 4785 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших инфекцией насчитывается более 942 тысяч человек, из них выздоровели более 755 тысяч человек. Также за сутки подтверждено 110 летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 16 099 человек.