Стало известно когда в Горбуново отремонтируют дороги

При самом заезде на ней здоровенные лужи и ямы. Дальше ручейки по всей дороге с болота. Дорога низкая, все стекает сюда. Пройти пешком здесь практически невозможно… С двух сторон болото, а вода с дороги стекает в колодец. Люди отсюда воду пьют, а других источников нет, рассказал TagilCity.ru местный житель Анатолий.