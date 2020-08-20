TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно когда в Горбуново отремонтируют дороги

20 августа 2020, 05:36
Фото: скриншот видео Алексея Осянникова
В сентябре 2020 года планируется ремонт автомобильных дорог в поселке Горбуново, в том числе и на улице Проселочной. Об этом TagilCity.ru сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Тагильчане пожаловались на состояние дороги на улице Проселочная, расположенной в поселке Горбуново в начале августа.

При самом заезде на ней здоровенные лужи и ямы. Дальше ручейки по всей дороге с болота. Дорога низкая, все стекает сюда. Пройти пешком здесь практически невозможно… С двух сторон болото, а вода с дороги стекает в колодец. Люди отсюда воду пьют, а других источников нет, рассказал TagilCity.ru местный житель Анатолий.

Фото: скриншот видео Алексея Осянникова

В городской администрации подтвердили, что по поводу ремонта дороги на улице Проселочная, жители обращаются регулярно.

Ксть обращение жителей о поливе данной дороги и о ненадобности проведения мероприятий по ремонту дороги, так как водители начинают превышать установленную максимальную скорость движения в населенном пункте, рассказывают в администрации.

В этом году ремонт дороги будет проведен в рамках муниципального контракта, заключённого с МУП «Тагилдорстрой».

Напомним, ранее стало известно, что улица Кленовая на Верхней Черемшанке будет отремонтирована в рамках нацпроекта БКАД в 2022 году.

Улицу Кленовая в Нижнем Тагиле отремонтируют в рамках БКАД в 2022 году
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле ремонт коллектора на улице Зари обойдется в 2,3 миллиона рублей
#Ремонт#Дорога#Горбуново#Нижний Тагил#Эксклюзив#Транспорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14