В Екатеринбурге пресекли попытку отправки в Китай коллекции старинных предметов

Житель Екатеринбурга пытался отправить старинный русский самовар, внутри которого находились предметы культуры и истории: бинокль времен ВОВ, старинные китайские монеты, а также коллекция археологических металлических предметов.
Для нашего региона пересылка в международных почтовых отправлениях предметов культуры — редкий факт. Иногда случаются посылки с вложениями XIX века: это киотные кресты, старинные русские самовары, монеты. Попытка пересылки целой коллекции предметов XIII–XIV веков случилась в нашей практике впервые,рассказал главный государственный таможенный инспектор таможенного поста Аэропорт Кольцово (почтовый) Михаил Прошутин.
Также были обнаружены предметы, которые, согласно экспертному заключению, были найдены «черными археологами» в районе лесостепи-степи Зауралья и Западной Сибири.
Состав находок указывает на разграбление языческого святилища кочевых татар XIII–XIV веков,. когда они еще не приняли ислам.
Оценить коллекцию почти невозможно, так как большинство предметов найдены впервые. Эксперт считает, что примерная стоимость превышает пол миллиона рублей.
В действиях екатеринбуржца, пытавшегося отправить посылку, усматриваются признаки преступления по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). По ней предусмотрено наказание от трех до семи лет лишения свободы.