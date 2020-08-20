В Екатеринбурге следователь потеряла наркотики и получила 300 часов работ

Бывшая следователь не признала свою вину. Она пыталась убедить суд, что пакет похитили из ее служебного сейфа. Однако ей не удалось доказать этот факт. Суд признал ее виновной в халатности и нарушении правил хранения наркотических веществ и приговорил ее 300 часам обязательных работ.