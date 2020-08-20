В Екатеринбурге следователь потеряла наркотики и получила 300 часов работ

Будучи следователем, женщина не поместила в камеру хранения наркотики, оставив их в своем кабинете. В результате наркотики пропали.
Бывшая следователь не признала свою вину. Она пыталась убедить суд, что пакет похитили из ее служебного сейфа. Однако ей не удалось доказать этот факт. Суд признал ее виновной в халатности и нарушении правил хранения наркотических веществ и приговорил ее 300 часам обязательных работ.
В ГУ МВД по Свердловской области на постоянной основе организована работа по выявлению в своих рядах нечистоплотных сотрудников, предающих интересы службы. Вышеописанный случай — тому подтверждение. Выявили и изобличили ныне осуждённое должностное лицо представители ГСУ регионального полицейского главка. Закрывать глаза на откровенное нарушение никто не стал, рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.