Экс-директору «Уникум партнера» Игорю Кузьмину заменили условный срок реальным

В августе прошлого года Кузьмин был признан виновным, но реального тюремного срока он избежал. Ему было назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком также на четыре года. Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.