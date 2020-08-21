Экс-директору «Уникум партнера» Игорю Кузьмину заменили условный срок реальным

Его обвиняют по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Судом было вынесено решение при рассмотрении апелляции на прежний приговор. Под стражу Кузьмин был взят в зале суда.
В августе прошлого года Кузьмин был признан виновным, но реального тюремного срока он избежал. Ему было назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком также на четыре года. Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Однако таким приговором недовольны клиенты компании, которые лишились своих средств, а также прокуратура. В результате они направили апелляции в Свердловский областной суд.
По версии следствия, с ноября 2012 года по август 2014 года Кузьмин, будучи главой «Уникум партнер», давал указания подчиненным, чтобы они перечисляли на его личные счета средства по договорам займа. Таким методом он похитил 50,5 миллионов рублей. Кроме того, Кузьмин занимался проведением инвестиционных сделок, которые невыгодны для компании. В результате компания не смогла из-за действий директора расплатиться со 188 клиентами. Ущерб составил 401,7 миллиона рублей.
Расследовали это резонансное уголовное дело следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, оно состояло из 61 тома и большого количества вещественных доказательств. Чтобы вывести на чистую воду обвиняемого, представителям МВД пришлось провести более 10 различных экспертиз. По предварительным данным, в результате этих афер за границу было незаконно выведено порядка 1 млн евро. Главный фигурант дела регулярно премировал себя и ближайших помощников солидными суммами, от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.