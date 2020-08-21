Главврач омской больницы рассказал о состоянии Алексея Навального

По его словам, ночь прошла хорошо. На данный момент врачи рассматривают пять возможных диагнозов. На консилиуме с московскими экспертами из Бурденко и НМХЦ им. Пирогова было решено, что говорить о транспортировке рано, так как состояние пациента нестабильное.