Главврач омской больницы рассказал о состоянии Алексея Навального

По его словам, ночь прошла хорошо. На данный момент врачи рассматривают пять возможных диагнозов. На консилиуме с московскими экспертами из Бурденко и НМХЦ им. Пирогова было решено, что говорить о транспортировке рано, так как состояние пациента нестабильное.
Анализы на вещество показали отрицательные результаты. Однако под ответственность родственников Навального также отпустить не могут. На данный момент он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.
Напомним, вчера в аэропотру Омска совершил экстренную посадку самолет с Алексеем Навальным на борту. Ему стало плохо во время полета. Он впал в кому. По факту происшествия юристы намерены обратиться в полицию с заявлением.