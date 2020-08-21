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Главврач омской больницы рассказал о состоянии Алексея Навального

21 августа 2020, 11:57
Главный врач омской БСМП № 1 рассказал, что состояние основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального улучшилось, но четкой стабильности нет, сообщает «Город55».

По его словам, ночь прошла хорошо. На данный момент врачи рассматривают пять возможных диагнозов. На консилиуме с московскими экспертами из Бурденко и НМХЦ им. Пирогова было решено, что говорить о транспортировке рано, так как состояние пациента нестабильное.

Анализы на вещество показали отрицательные результаты. Однако под ответственность родственников Навального также отпустить не могут. На данный момент он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, вчера в аэропотру Омска совершил экстренную посадку самолет с Алексеем Навальным на борту. Ему стало плохо во время полета. Он впал в кому. По факту происшествия юристы намерены обратиться в полицию с заявлением.

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#Алексей Навальный#Госпитализация#Кома#Общество
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