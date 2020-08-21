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На фестиваль «Короче» из бюджета Калининграда направляют миллионы рублей

21 августа 2020, 15:43
Фестиваль короткометражного кино «Короче» в 2020 году пройдет не в своем обычном формате, а онлайн.

В прошлом году кинофестиваль проходил в Калининграде с 16 по 18 августа. Об этом информирует News.ru.

В 2019 году «Короче» запомнился зрителям плохой организацией, которая отпугивала гостей. По словам специалистов, большие расходы на мероприятие не оправданы. Получается, что кинофестиваль стал для Калининграда обузой.

Отметим, что бюджет «Короче» никогда не раскрывали. До 2018 года деньги на проведение кинофестиваля доставал бывший заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Станислав Воскресенский, который является энтузиастом документального и короткометражного кино. Два года назад политик стал главой Ивановской области. «Короче» он больше не занимается.

Сейчас проведение кинофестиваля полностью или частично оплачивается из казны Калининградской области. В прошлом году победителем конкурса стало московское ООО «ТЦ «АртШоу». Начальную цену контракта сформировали исходя из среднего значения стоимости услуг по организации и проведению кинофестиваля. Речь идет о сумме восемь миллионов рублей с учетом всех трат, страхования, а также налогов, сборов и прочих обязательных платежей.

Интересно, что столь масштабное мероприятие никогда не проводили для самих жителей Калининградской области. А вот деньги на фестиваль брали именно из городского бюджета.

#Общество
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