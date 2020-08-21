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Стали известны победители челлендж-фестиваля «Стройте жизнь»

21 августа 2020, 12:04
Фото: TagilCity.ru
Екатеринбург стал победителем соревнования «Стройте жизнь!», которое проходило в формате онлайн челлендж-фестиваля. Он опередил Нижний Тагил по количеству видеороликов. Конкурс был организован СРО «Уральское объединение строителей».

Напомним, жители двух городов должны были принять вызов и повторить задания за строителями — разместить видео с улыбками, танцами, песнями, посадкой зеленого насаждения и участием в благотворительности на сайте фестиваля.

По итогам мероприятия городу-победителю присваивается звание «Город строительной доблести-2020», а финалисту выплачивается денежный приз.

Автор роликов с танцами на крыше, отжимания на гвоздях и песнями под гитару занял первое место. Он получит 45 тысяч рублей.

На втором месте оказался строительный отряд «Тайга» с зажигательными танцами. Они получат 32 тысячи рублей.

На третье место попал автор ролика со стихами, отжиманиями и танцами. Он получит 23 тысячи рублей.

Заместитель директора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков рассказал, что в фестивале принимали участие люди разных возрастов.

Интересно, что три победителя распределились по этим трем возрастным группам. Будет справедливо, если денежный приз получит не один финалист. Поражает смелость многих конкурсантов, а у ветеранов — потрясающая энергия. Участники доказали, что строители — сильные и творческие люди, которыми можно гордиться. Мы продолжим наш фестиваль ко Дню строителя в 2021 году во всех городах Свердловской области, рассказал Снетков.

31 июля на Вагонке состоялось торжественное открытие Аллеи строителей. В честь этого прошла высадка 64 зеленых насаждений, приуроченная к профессиональному празднику Дню строителей. Редакция TagilCity.ru приняла участие в мероприятии и посадила липу имени читателей. В центре аллеи расположилась скульптура мастерок. В прошлом году «Уральское объединение строителей» уже создало подобную аллею в Екатеринбурге на улице Шейнкмана, 100.

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#Фестиваль#Конкурс#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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