Стали известны победители челлендж-фестиваля «Стройте жизнь»

Интересно, что три победителя распределились по этим трем возрастным группам. Будет справедливо, если денежный приз получит не один финалист. Поражает смелость многих конкурсантов, а у ветеранов — потрясающая энергия. Участники доказали, что строители — сильные и творческие люди, которыми можно гордиться. Мы продолжим наш фестиваль ко Дню строителя в 2021 году во всех городах Свердловской области, рассказал Снетков.