В Нижнем Тагиле оценили степень готовности домов к отопительному сезону

По данным начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Павла Ивушкина, в городе 2563 многоквартирных дома, которые подключены к центральному отоплению. Из них 2335 находятся в юрисдикции 56 управляющих компаний, 115 — товариществ собственников жилья, еще 113 имеют непосредственный способ управления.