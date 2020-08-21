В Свердловской области начались клинические исследования препарата от COVID-19

В рамках изучения эффекта препарата будет обследовано 100 медицинских работников и 100 пациентов с легкой формой коронавируса. Среди медиков таким способом будет проводиться профилактика в случае контакта с инфекцией. Отмечается, что на Урале серьезных противопоказаний у препарата при лечении инфекции выявлено не было.