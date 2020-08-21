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Затопленные дома и борьба с гриппом. Итоги дня в Нижнем Тагиле

21 августа 2020, 20:00
Рассказываем о главных событиях 21 августа в Нижнем Тагиле.

Из-за сильных дождей, которые идут уже несколько дней, в пригороде Нижнего Тагила на пять сантиметров поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению 72 участков в шести коллективных садах.

В пригороде Нижнего Тагила из-за затяжных дождей затопило 72 садовых участка
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Глава городского Роспотребнадзора Юрий Бармин ранее сообщал, что в Нижнем Тагиле растет уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией. Мэр Владислав Пинаев подписал постановление о создании оперативного штаба. Его главной задачей станет предупреждение распространения ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле создан оперативный штаб по борьбе с ОРВИ и гриппом
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Больницы Нижнего Тагила получили 20 новых аппаратов ИВЛ. Каждый из них стоит около двух миллионов рублей.

Больницы Нижнего Тагила получили 20 новых аппаратов ИВЛ
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В городе началась подготовка к отопительному сезону. Часть домов уже прошла проверку, по некоторым есть замечания, которые должны устранить ресурсоснабжающие организации.

В Нижнем Тагиле оценили степень готовности домов к отопительному сезону
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Многоквартирный дом на улице Лебяжинская, 12 был признан аварийным. Жильцов должны расселить до 1 ноября 2027 года. После этого дом снесут.

В Нижнем Тагиле жителей аварийного дома на улице Лебяжинская расселят до 2027 года
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#Итоги#Нижний Тагил#Общество
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