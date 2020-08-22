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Почти половина россиян заявили о нежелании делать прививку от COVID-19

22 августа 2020, 21:16
Около половины опрошенных россиян заявили, что не желают делать прививку от коронавируса. Об этом сообщается в результатах исследования фонда «Общественное мнение».

Утвердительный ответ на вопрос о желании вакцинироваться ответили 44% опрошенных, а 6% затруднились ответить.

Наибольшее количество тех, кто против вакцинации приходится на респондентов в возрасте от 31 года до 45 лет — их 64%. А в возрасте от 18 до 35 лет их 51%.

Ранее стало известно о том, что первая партия вакцины от коронавируса уже готова. Приоритет на ее получение будет у регионов, где эпидемиологическая обстановка считается неблагополучной. Это Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург.

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#Прививка#Вакцина#Коронавирус#Здоровье
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