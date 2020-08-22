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Уральские росгвардейцы за минувшие сутки пресекли две кражи имущества

22 августа 2020, 18:46
Сотрудниками свердловской вневедомственной охраны было пресечено два факта хищения чужого имущества за прошлые сутки, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Первый случай произошел в Екатеринбурге. На пульт диспетчера поступило сообщение о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в торговом центре на улице Академика Шварца. Прибывшие на место росгвардейцы задержали в торговом зале 21-летнего парня, которого подозревают в хищении видеокамеры стоимостью более двух тысяч рублей. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Еще один случай был предотвращен в Каменске-Уральском. Вечером на пульт диспетчера поступило сообщение, что неизвестный похитил горный велосипед у местной жительницы. По указанным приметам полицейские начали поиски. В результате был задержан мужчина, который по приметам похож на подозреваемого.

Мужчину доставили в ОВД для дальнейших разбирательств. Им оказался 31-летний местный житель, которого опознала потерпевшая. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали троих обвиняемых в ограблении комиссионного магазина на улице Космонавтов, а также нападении на продавца.

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