Зелёные лошади и очередные выбросы. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Накануне, 21 августа, жители города снова пожаловались на выбросы с предприятий. Однако ФБГУ «Уральское УГМС» превышений в этот день не зафиксировало.
Второй день подряд в Нижнем Тагиле подтверждают 12 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число инфицированных за время пандемии составляет 1409 человек.
Из-за сильных дождей 72 участка в коллективных садах и поселке Евстюниха оказались затопленными. Сегодня в МЧС заявили, что ситуация стабилизировалась. Несмотря на то, что участки по-прежнему остаются затопленными, уровень воды не растет. Жилые и дачные дома в результате подтопления не пострадали.
На Гальянке появились арт-объекты. Они были установлены на улице Бригадная. Там «поселилась» семья лошадей.