Зелёные лошади и очередные выбросы. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Из-за сильных дождей 72 участка в коллективных садах и поселке Евстюниха оказались затопленными. Сегодня в МЧС заявили, что ситуация стабилизировалась. Несмотря на то, что участки по-прежнему остаются затопленными, уровень воды не растет. Жилые и дачные дома в результате подтопления не пострадали.