TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Зелёные лошади и очередные выбросы. Итоги дня в Нижнем Тагиле

22 августа 2020, 19:19
Рассказываем о главных событиях 22 августа в Нижнем Тагиле.

Накануне, 21 августа, жители города снова пожаловались на выбросы с предприятий. Однако ФБГУ «Уральское УГМС» превышений в этот день не зафиксировало.

Коричневый дым. Тагильчане вновь сообщили о выбросах с предприятий
Узнать подробнее

Второй день подряд в Нижнем Тагиле подтверждают 12 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число инфицированных за время пандемии составляет 1409 человек.

В Нижнем Тагиле второй день подряд подтверждают 12 случаев COVID-19
Узнать подробнее

Из-за сильных дождей 72 участка в коллективных садах и поселке Евстюниха оказались затопленными. Сегодня в МЧС заявили, что ситуация стабилизировалась. Несмотря на то, что участки по-прежнему остаются затопленными, уровень воды не растет. Жилые и дачные дома в результате подтопления не пострадали.

Под Нижним Тагилом в коллективных садах стабилизировалась паводковая ситуация
Узнать подробнее

На Гальянке появились арт-объекты. Они были установлены на улице Бригадная. Там «поселилась» семья лошадей.

В Нижнем Тагиле «поселилась» семья лошадей
Узнать подробнее

#Итоги#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14