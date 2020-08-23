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На трассе под Екатеринбургом иномарка переехала лежащего на дороге мужчину

23 августа 2020, 10:40
Под Екатеринбургом водитель «Фольксваген Поло» допустил наезд на пешехода, водитель утверждает, что пострадавший лежал на проезжей части, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло ночью возле Кольцовского тракта, в Слободском переулке. 45-летний водитель Яндекс.Такси с 20-летним стажем утверждает, что пешеход находился на проезжей части, в лежачем положении. Встречный автомобиль ослепил водителя «Поло» фарами, в результате чего не удалось избежать наезда на мужчину. Пешеход был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

На месте происшествия сотрудникам ГИБДД не удалось установить личность погибшего мужчины.

Недавно в Нижнем Тагиле перебегавшую дорогу женщину сбила машина. Пострадавшая получила травму ноги.

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