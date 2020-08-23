На трассе под Екатеринбургом иномарка переехала лежащего на дороге мужчину

ДТП произошло ночью возле Кольцовского тракта, в Слободском переулке. 45-летний водитель Яндекс.Такси с 20-летним стажем утверждает, что пешеход находился на проезжей части, в лежачем положении. Встречный автомобиль ослепил водителя «Поло» фарами, в результате чего не удалось избежать наезда на мужчину. Пешеход был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.